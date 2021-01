Coppia trovata morta a Paternò: probabili esalazioni da monossido di carbonio

Una tragedia è avvenuta in una casa in campagna in contrada Schettino a Paternò. Ieri in tarda serata, i carabinieri e i familiari hanno scoperto una coppia senza vita.

A dare l’allarme i parenti della coppia che non riuscivano a mettersi in contatto con i due. Il magistrato di turno ha effettuato un sopralluogo: l’uomo aveva 60 anni, la donna 53.

Secondo una prima ricostruzione ancora incerta e non definitiva, i due potrebbero aver perso la vita a causa delle esalazioni di monossido rilasciate da una stufa o da un generatore del casolare.

Su disposizione del magistrato, i cadaveri dell’uomo e della donna sono stati trasferite nell’obitorio dell’ospedale Cannizzaro dove potrebbe essere disposta l’autopsia per accertare le cause della morte.

E.G.