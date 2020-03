Una coppia di malviventi ruba le offerte alla Madonna

Arrestati in flagranza di reato Antonino Miraglia di 46 anni e la convivente Grazia Nicolosi di 47 per concorso in furto aggravato, danneggiamento e anche violazione dell’art. 650 del c.p in riferimento alle recenti norme emanate dal governo per il contenimento del Coronavirus.

Stamane i frati del Santuario della Madonna di Valverde hanno sorpreso la coppia di malviventi e chiamato prontamente le forze dell’ordine.

I due soggetti erano intenti a forzare le cassette delle offerte alla Madonna per rubarne il contenuto.

Giunti sul posto i Carabinieri hanno bloccato i due ladri e restituito l’intera somma trafugata di 110 euro ai frati.

G.G.