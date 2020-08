Controlli sulla movida e sulla circolazione: i risultati

I controlli, da parte dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò, con il supporto

locale dei colleghi delle Stazioni di Motta Sant’Anastasia, Biancavilla, Paternò e Nicolosi, dimostrano eccedenze di irregolarità. In particolare, molti i casi segnalati di assembramenti e violazioni al codice della strada nonché reati riguardanti la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel comune di Nicolosi, i militari, hanno provveduto a disciogliere 3 assembramenti

A Nicolosi, le forze dell’ordine, intervengono per separare 3 pericolosi assembramenti di giovani. Infatti, nelle scorse settimane la curva epidemica, in Sicilia, è cresciuta, notevolmente. I ragazzi, fermati, si erano riuniti, in strada, non rispettando, dunque, le vigenti disposizioni in tema di tutela dal fenomeno epidemico, tuttora, in corso.

Inoltre, nel corso delle attività di controllo e sorveglianza, vengono emesse ben 10 sanzioni amministrative per violazione al codice della strada. Per un ammontare di 8700 euro. In ultimo, si intensificano i controlli di identificazione di persone e veicoli circolanti. Infatti, negli ultimi giorni, sono 97 le persone e 35 i veicoli controllati. Tra quali 3 sottoposti a fermo amministrativo con il ritiro di documenti di guida e di circolazione.

G.G.