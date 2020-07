Send an email

Controlli a tappeto ad Ognina, sanzionati parcheggiatori abusivi ed esercizi non in regola

Tante pattuglie in lungo e in largo su tutto il lungomare che va da piazza Europa ad Ognina per i controlli di rito.

I militari hanno concentrato la propria azione nelle zone di piazza Nettuno e via Del Rotolo, svolgendo soprattutto un’opera di sensibilizzazione delle numerose persone fruenti degli spazi all’aperto. Sia per quanto riguarda il distanziamento sociale, e dei gestori dei numerosi esercizi commerciali – tra i quali food trucks e giostre – sia per l’utilizzo coretto dei d.p.i.

Nel corso del servizio i carabinieri hanno anche identificato e sanzionato 3 posteggiatori abusivi. Inoltre riscontrate carenze igienico sanitarie nella preparazione di alimenti all’interno di un bar, per cui si è provveduto ad elevare sanzione amministrativa equivalente a 1.000 euro. Segnalate le mancanze all’autorità sanitaria.

Controllati infine 24 veicoli ed elevato sanzioni per guida senza patente, senza copertura assicurativa, senza l’utilizzo di cinture di sicurezza e in mancanza di documenti di circolazione.

E.G.