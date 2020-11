Controlli anticovid: sanzionate due attività commerciali

Send an email

Sanzionate due attività commerciali: un bar nel territorio di Mineo e un centro scommesse nel comune di Militello in Val di Catania. I Carabinieri dei due comuni, nel quadro dei consueti controlli volti a garantire il rispetto delle norme per il contrasto alla diffusione del Covid-19, denunciano i titolari di due attività commerciali.

Nello specifico: nel territorio di Mineo, i militari elevano una sanzione amministrativa, con contestuale chiusura temporanea per 5 giorni. Sanzione diretta al titolare di un bar sito in Piazza Buglio, il quale aveva disatteso gli obblighi imposti circa l’obbligo di mantenimento della distanza sociale tra gli avventori.

Militello in Val di Catania: Centro scommesse sanzionato

Nel comune di Militello in Val di Catania, analogamente, hanno elevato la prevista sanzione amministrativa al titolare di un centro scommesse di quella via Angelo Majorana. L’uomo, infatti, non aveva ottemperato all’obbligo di sospensione della propria attività che è stata, pertanto, interrotta.

G.G.