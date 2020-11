Controlli anti-covid: beccato positivo in giro con la figlia

Controlli anti-covid a tappeto, a Catania e provincia, da parte dei Carabinieri allo scopo di far rispettare le norme vigenti per il contrasto alla diffusione del Coronavirus. Nel mirino delle forze dell’ordine un un 59enne sottoposto a isolamento fiduciario ma beccato, in stato di libertà, al presidio sanitario istituito presso il dismesso mercato ortofrutticolo di Catania, per accompagnare la figlia.

Sanzioni, inoltre, per ben 147 persone, tra questi: una denuncia per false attestazioni sulla propria identità nonché denunciati, anche, 2 titolari di esercizi commerciali per il mancato rispetto della normativa con chiusura provvisoria per uno di questi.

I servizi effettuati nelle zone di piazza Palestro, Castello Ursino e Via Vittorio Emanuele hanno portato, invece, al controllo di 37 persone per un totale di 2 sanzioni, relative al non rispetto per l’obbligo di permanere in casa dopo le 22:00 e una sanzione per mancanza di documenti di circolazione.

G.G.