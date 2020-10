Controlli anti-covid: sanzioni salate per i trasgressori

Stamane i Carabinieri, nel quadro delle attività disposte dal Comando Provinciale di Catania, volte a garantire il rispetto delle disposizioni ministeriali emanate per il contrasto del virus Covid, hanno svolto servizi di controllo finalizzati, quindi, al serio recepimento delle norme.

Paternò: sanzioni amministrative per il mancato uso della mascherina

I militari della Compagnia di Paternò, hanno elevato ben 6 sanzioni amministrative per il mancato utilizzo della mascherina protettiva, nonché contestato altrettante sanzioni amministrative (18) per altre violazioni al C.d.S. Gli stessi, inoltre, hanno sottoposto a sequestro e fermo amministrativo 1 motociclo, ritirando un documento di

guida e decurtando 34 punti e, infine, identificato 64 persone e controllato 36 veicoli.

Belpasso: denunciato 39enne per aggressione al titolare di una palestra

A Belpasso, invece, rintracciato un 39enne, del posto, che aveva aggredito il titolare di una palestra. L’uomo, non porta a termine l’aggressione per il pronto intervento delle forze dell’ordine. Analogo episodio accade a Palagonia dove a seguito di verificare sulla vendita di generi alimentari presso alcuni esercizi commerciali, rintracciano una gastronomia di Via Palermo, attiva nelle ore notturne, in piena violazione delle norme governative. Sanzione amministrativa e chiusura temporanea dell’attività per 5 giorni.

Pregiudicato girovagante senza mascherina e delivery senza DPI

Nell’area mercatale, inoltre, sanzionato un pregiudicato che circolava a bordo di un monopattino elettrico senza la prevista mascherina. Mentre il proprietario di un furgone, adibito alla preparazione ed alla vendita di alimenti, è stato sanzionato per fornire gli alimenti senza i consueti DPI. Violazioni che ne hanno determinato anche in questo caso, una sanzione di amministrativa e la chiusura dell’attività per 5 giorni.

G.G.