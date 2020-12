Controlli anti-Covid capillari: beccato 45enne con tasso alcolemico elevato

Coronavirus, continua incessante l’attività dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania volta a garantire il rispetto delle disposizioni ministeriali, emanate per contrastare la diffusione epidemica da Covid in atto. I servizi di controllo e sensibilizzazione sono stati eseguiti tra ieri e oggi, nell’arco diurno e notturno, nel Comune di Giarre e di Riposto.

I militari della locale Compagnia controllando ben 19 veicoli, identificano 23 persone, 5 delle quali sanzionate per il mancato utilizzo dei DPI. Denunciato, inoltre, un 45enne, poiché sottoposto, ad apposito accertamento tramite l’utilizzo dell’etilometro è risultato avere un tasso alcolemico di 1,00 g/l, in violazione del limite consentito dalla legge. All’uomo, pertanto, sono state elevate sanzioni per un ammontare complessivo di 3.466,00 Euro.

G.G.