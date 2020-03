Controlli aeroporto Coronavirus: scontro tra Musumeci e il direttore dell’Usmaf

Si infuoca lo scontro tra il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci il direttore generale dell’Usmaf Claudio Pulvirenti. Al centro del dibattito i controlli sui passeggeri in arrivo all’aeroporto Fontanarossa di Catania.

L’Usmaf, l’Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera braccio del ministero della Salute, infatti ha dichiarato come questo ente abbia l’obbligo di eseguire i controlli soltanto sui passeggeri provenienti da voli internazionali. Altre ispezioni riguardano i passeggeri in transito da Roma, da scali esteri, che vedono come con meta finale Catania. Ma il governatore Musumeci non ci sta e replica durante le dichiarazioni rilasciate al quotidiano La Sicilia da Pulvirenti.

“Basta con questi giochetti sulla pelle dei siciliani”

«Comprendiamo -dichiara il governatore- la paura con la quale il direttore regionale dell’Usmaf abbia dovuto smentire quello che ha dichiarato pubblicamente davanti al prefetto di Catania. Quello che hanno detto a noi i volontari, in presenza dei funzionari di polizia, e quello che hanno visto, nei giorni scorsi, migliaia di passeggeri in arrivo allo scalo etneo».

«Sono indignato e penso che un funzionario dello Stato che mente pubblicamente non abbia il minimo senso delle istituzioni. A questo punto desidero sapere se da Roma è arrivato un nuovo impulso a non controllare i voli che arrivano dalle tre Regioni più esposte. Questa mattina scriverò al ministro Speranza. Basta con questi giochetti sulla pelle dei siciliani», conclude il presidente Nello Musumeci.

E.G.