Controlli a tappeto nei laboratori catanesi: Nas scoprono reagenti scaduti e tamponi rapidi in profumeria

Blitz nei Nas a Catania: controllati laboratori ed elevate salate sanzioni dinanzi a gravi irregolarità.

Nel corso di un controllo presso una profumeria, gli agenti del Nas hanno scoperto e sequestrato ben 16 kit diagnostici per ricerca anticorpi Sars-CoV-2, di verosimile provenienza estera. I tamponi rapidi erano destinati all’uso esclusivo di professionisti sanitari. Inoltre, erano stati nascosti proprio in contenitori anonimi in prossimità della cassa, e dunque conservati a temperatura ambiente, anziché a quella raccomandata di tra 2 e 8 °C. Un tale sbalzo di temperatura pregiudica l’efficacia diagnostica e la conseguente inattendibilità dell’esito analitico.

Reagenti scaduti in un centro privato accreditato di analisi cliniche. Qui, i Nas hanno denunciato il legale responsabile e il direttore tecnico poiché ritenuti responsabili di aver utilizzato, per gli esami di laboratorio a carico del Servizio sanitario regionale, reagenti scaduti di validità. Questi, inoltre, erano conservati in celle frigorifere prive del dispositivo di controllo della temperatura. Sequestrati così 12 contenitori di reagenti e diagnostici in vitro dal valore complessivo di 1.000 euro.

Infine, sempre a Catania, individuati 5 laboratori di analisi convenzionati che non inserivano i dati relativi ai test covid-19 nella piattaforma regionale. L’omessa/ritardata comunicazione dei casi di positività emersi a seguito delle analisi cliniche sugli utenti, risulta pari al 14% rispetto alle sanzioni rilevate. Tali inosservanze sono ritenute di particolare gravità per la perdita di informazioni utili alla corretta e tempestiva tracciatura di casi.

E.G.