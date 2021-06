Controlli a tappeto in via San Jacopo: sequestrate stalle abusive

In via San Jacopo nel pomeriggio di ieri personale delle Volanti e della Squadra a Cavallo dell’UPGSP è intervenuto in via San Jacopo dove ha proceduto al controllo di un locale verosimilmente usato come stalla abusiva e dal quale fuoriusciva un cavo elettrico collegato all’illuminazione pubblica.

All’interno della struttura vi erano due cavalli, successivamente sequestrati e affidati ad un maneggio. Il controllo, inoltre, è stato esteso anche alle stalle adiacenti, dove venivano trovati altri sette cavalli tenuti in cattive condizioni dai proprietari i quali venivano identificati sul posto e denunciati per il reato di maltrattamento di animali.

I cavalli, dotati di microchip, sono stati affidati in giudiziale custodia. Sequestrati anche tre calessi e contestate sanzioni per un importo totale di 35mila euro. Così il proprietario dello stabile adibito a stalla abusiva è stato denunciato per abusivismo edilizio e furto di energia elettrica.

E.G.