Controlli a tappeto a Catania. 8 sanzioni per violazione delle norme per il contenimento dell’epidemia

Nel corso del fine settimana le pattuglie del Corpo hanno assicurato una capillare opera preventiva e repressiva

sia nel Capoluogo che in Provincia, constatando l’inosservanza degli obblighi volti al contenimento dell’epidemia di Coronavirus da parte di 8 cittadini.

In particolare, i Finanzieri impegnati in questi giorni negli specifici servizi, hanno verificato che cittadini e commercianti indossassero correttamente i dispositivi di protezione individuale. E che, inoltre, mantenessero le distanze sociali, disperdendo gli assembramenti formatisi nelle zone di maggior afflusso.

In 8 occasioni i militari hanno constatato una palese violazione delle norme in vigore ed hanno quindi proceduto a contestare la relativa sanzione amministrativa. Da sottolineare l’attività posta in essere dalle numerose pattuglie impiegate nei principali centri della Provincia, quali Paternò, Acireale, Riposto o Caltagirone. Qui controllati 38 esercizi commerciali dove più facilmente si vengono a formare pericolosi assembramenti di persone.

E.G.