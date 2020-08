Contagi da Covid in crescita: +33 in Sicilia

33 i nuovi casi di Covid-19 riscontrati in Sicilia, nelle ultime 24 ore. Tra questi 3 sono migranti, risiedenti all’hotspot nell’isola dei conigli. Nessun paziente risulta in terapia intensiva, dove si trovano sempre 10 pazienti. La percentuale dei ricoverati con sintomi, invece, è di 59 persone, mentre risultano in in isolamento domiciliare 911 persone. Il totale, quindi, è di 980 attuali positivi. La distribuzione, su base provinciale, vede ancora la provincia di Catania, purtroppo, in testa, con 12 casi. Seguono Palermo con 8, Messina e Trapani con 4, 3 positivi a Ragusa e 2 a Siracusa.

