Conforama, Riposto: spara dopo una lite per la fila, un ferito

Momenti di panico presso la galleria Conforama sita a Riposto; un commerciante ferito. Un ragazzo, entrando nella struttura ha sparato, infatti, alla povera vittima che opera nello shopping center. Le cause che hanno portato alla follia del giovane sono, ancora, in corso di accertamenti. Sembra, tuttavia, che il ragazzo dopo un litigio causato dall’attesa presso il centro telefonico della Vodafone sia andato in escandescenze, arrivando a sparare. In caserma, attualmente, l’autore del gesto, insieme al padre.

Entrambi, stando ai resoconti dei testimoni avrebbero iniziato una discussione dai toni accesi con una dipendente del negozio; causa: ritardo nel servizio. La lite, però, è degenerata tanto che a supporto della dipendente, giunge un collega che viene, colpito con un pugno al volto. Poi l’ira del ragazzo trova sfogo in un commerciante, legato sentimentalmente alla donna. Il fidanzato, infatti, prendendo le difese della donna viene colpito con 4 colpi di pistola sia all’addome che agli arti inferiori. L’uomo, adesso, si trova presso l’ospedale Cannizzaro di Catania, per accertamenti diagnostici.

crediti foto: La Sicilia

G.G.