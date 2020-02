Conferenza di Vulcanologia “Alfred Rittmann” ai Benedettini

La splendida location del Monastero dei Benedettini di Catania farà da cornice per la quarta edizione della Conferenza di Vulcanologia “Alfred Rittmann” da mercoledì 12 a venerdì 14 febbraio.

L’incontro è organizzato dall’Associazione Italiana di Vulcanologia, dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e dall’Università di Catania avendo per tramite il Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali dell’Ateneo etneo.

L’evento è, inoltre, patrocinato dalla Società Geologica Italiana, dalla International Association of Volcanology and Chemistry of Eart Interior e dal Parco dell’Etna.

L’incontro

L’iniziativa è suddivisa in quindici sessioni orali selezionate da enti di ricerca territoriale e dalle strutture della Protezione Civile.

Il programma proposto si articola seguendo diverse tematiche in ambito vulcanologico e multidisciplinare per far interagire più proposte al fine di arrivare ad una convergenza di intenti.

Il Rettore dell’Università di Catania, Francesco Priolo, aprirà la seduta mercoledì 12, insieme a Guido Giordano- presidente dell’Associazione Italiana di Vulcanologia-, Carlo Doglioni- presidente dell’INGV-, Augusto Neri- direttore della struttura Vulcani dell’INGV-, Stefano Branca- direttore della Sezione dell’Osservatorio Etneo dell’INGV- e il Dott. Salvatore Caffo del Parco dell’Etna.

In aggiunta, si vanta la presenza del professore Mauro Rosi- Università di Pisa- e del Dott. Roberto Isaia-INGV Osservatorio Vesuviano- con due plenary lectures: “Monitoraggio scientifico e monitoraggio operativo: due approcci complementari per la prevenzione del rischio vulcanico”, curata da Rosi e “The Campi Flegrei caldera (Southern Italy): an Active supervolcano with residents low risk perspection”, curato da Isaia.

Infine, le sessioni di questi giorni, finiranno con una tavola rotonda dal titolo “Orizzonti e sfide per la Vulcanologia Italiana” con interventi interessanti da parte dei docenti che presenziano l’incontro.

Ma l’incontro non avrà una valenza solo teorica.

L’escursione sull’Etna

Infatti, Sabato 15 Febbraio è prevista un’escursione lungo il percorso lasciato dalla colata lavica nella celebre eruzione dell’Etna del 1669.

L’escursione sarà svolta da due Field leaders quali Stefano Branca e il Dott. Marco Viccaro.

