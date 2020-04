Condanne e denunce per chi non rispetta i decreti governativi

Ancora sanzioni per chi non rispetta le norme governative in materia di contenimento alla pandemia Covid-19.

Nella fattispecie scattano le manette per un cittadino rumeno di 30 anni, Ionut Cristian Craciun, residente a Catania e sui pendevano già diversi reati.

Infatti, l’uomo, in obbligo di dimora nel comune di residenza, era già stato condannato a 3 anni, 2 mesi e 17 giorni di reclusione per i reati di: associazione a delinquere, furto aggravato, rapina e ricettazione commessi nell’aprile 2015, nei comuni di Catania, Castelvetrano (TP) e Sciacca (AG).

Attualmente si trova associato al Carcere di Piazza Lanza.

Sanzione scattata anche per un 52enne di Misterbianco, Angelo Nicotra, per violazione degli obblighi di sorveglianza speciale emessi a suo carico.

Infatti, Nicotra, è stato rintracciato dai militari in via Bolano a bordo di una Renault Megane con un amico.

Entrambi denunciati e sanzionati ai sensi del D.L. 19/20 per violazione delle disposizioni governative.

Denunciato 38enne di Palagonia trovato alla guida della sua macchina, modello Fiat, senza patente e autocertificazione del suo spostamento.

Dunque, anche per quest’ultimo scatta la denuncia ai sensi del D.L 19/20 di cui sopra riportato.

G.G.