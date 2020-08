Condannato per tentato omicidio: scappa da casa in piena notte

Biagio Catania, 37enne di Bronte, arrestato per evasione. L’uomo, già condannato a oltre 6 anni per tentato omicidio, reato commesso a Bronte il 13 gennaio del 2018, stava scontando la pena ai domiciliari. Ma è proprio dai domiciliari che il Catania si sottrae. Infatti, probabilmente, stanco di vivere con i genitori, nella serata di ieri pensa bene di evadere. In fretta e furia, infatti, prepara le valigie e va via di casa. Immediato l’intervento di una pattuglia del radiomobile, che, a seguito di un allarme giunto alla centrale operativa si mette alla ricerca del fuggiasco. Lo stesso viene rintracciato, in poco tempo e ammanettato. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato ricollocato ai domiciliari.

G.G.