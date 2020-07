Condanna Pogliese, i sindacati: “Futuro della città sempre più fragile”

condanna di primo grado del sindaco Salvo Pogliese e della conseguente sospensione dalla carica per effetto della legge Severino. C’è grande agitazione circa il futuro di Catania dopo la notizia dellaIl primo cittadino, infatti, in veste di deputato regionale è coinvolto nell’inchiesta sulle cosiddette spese pazze dell’Ars.

Cgil, Cisl, Uil e Ugl di Catania si augurano che Pogliese possa dimostrare in altre sedi processuali la sua non colpevolezza. Ma i sindacati ma non possono non ritenersi preoccupati.

«Questa condanna aumenta le difficoltà amministrative ed economiche della città di Catania. Una città già ogni giorno duramente provata dal dissesto comunale, dalla mai superata crisi economica scattata nel 2008. Nonchè dal welfare praticamente inadeguato ai reali bisogni della città. Catania avrebbe invece bisogno di un contesto istituzionale pienamente attivo».

Per questo Cgil, Cisl, Uil e Ugl di Catania si dichiarano «disponibili come sempre è avvenuto anche nei momenti più critici, come quello del dissesto, a sostenere la città, le cittadine e i cittadini».

E.G.