Concessa un’area di Pantano D’arci per la gestione dei rifiuti organici

Un nuovo sito per l’impiantistica del trattamento rifiuti della Srr, la società per la regolamentazione dei rifiuti del bacino di Catania e dell’Area Metropolitana. La concessione di un immobile destinato a questo scopo è stata deliberata nell’ultima seduta della Giunta Pogliese. La decisione, che andrà quanto prima al vaglio del Consiglio comunale, segue la richiesta del direttore Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti. Quest’ultima, in una nota a tutti i Comuni soci, evidenziava la necessità di avere un sito idoneo nel quale localizzare e avviare, con un’impiantistica idonea, il trattamento dei rifiuti.

Il sito individuato è quello di Pantano D’Arci, in un’area vicina a quella dove è attualmente l’Autoparco comunale e i relativi uffici e capannoni. L’area che appartiene al patrimonio indisponibile dell’Ente è attualmente in disuso e carente di manutenzione. Ma può essere inserito tra i beni comunali suscettibili di valorizzazione anche attraverso una concessione pluriennale, come previsto dalle disposizioni di legge. In tal modo un sito attualmente inutilizzato e deteriorato sarà recuperato ad un uso utile alla collettività. In particolare per la realizzazione di un impianto “ di digestione anaerobica” della frazione organica dei rifiuti.

Insieme al recupero del patrimonio immobiliare si faciliterà così il raggiungimento degli obiettivi comunitari in termini di R.D. e si andranno ad abbattere una parte ingente dei costi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti.

E.G.