Con il viso insanguinato si scaglia sui Carabinieri: “Ve la faccio finire male”

Manette per un 38enne di Biancavilla, macchiatosi di minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Denunciato anche un 37enne, della stessa città, per lesioni personali. I Carabinieri, giunti sul posto, dopo una segnalazione, trovano i due uomini, presso Piazza Cavour, a Biancavilla, impegnati in una violento corpo a corpo. Il movente della furiosa lite derivava da motivi di gelosia tra l’ex e l’attuale fidanzato di una donna. Il 37enne, l’ex della donna, ha colpito al volto il 38enne. Quest’ultimo riporta “trauma facciale con ematomi al viso” giudicato guaribile in 30 giorni.

L’uomo, inoltre, all’arrivo della polizia si scaglia sugli agenti con calci e pugni, urlando: “Non servite a nulla!…io faccio parte di un clan mafioso di Adrano!…ora ve la faccio finire male!…ora vi mando tutti in ospedale!…appena mi liberate vi ammazzo a tutti quanti”

