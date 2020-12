Comune di Catania, i Buoni Spesa validi fino al 31 dicembre 2021

I Buoni Spesa della somma di 400 euro per spese di prodotti alimentari scadranno il prossimo 31 dicembre 2021. La spesa va effettuata esclusivamente negli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa e non riguarda le farmacie. Per usufruire del buono spesa, inoltre, è sufficiente esibire la tessera sanitaria del titolare del sostegno economico. Per conoscere, invece, lo scorrimento della graduatoria e l’elenco degli esercizi commerciali convenzionati è possibile visitare il sito internet del Comune di Catania.

G.G.