Compagnia Ouroboros vivere l’arte

L’Associazione “Ouroboros” presenta la seconda edizione del laboratorio teatrale “Teatro e Musical”.

Da quest’anno oltre alla realtà teatrale sono presenti workshop di ballo e canto per un’esperienza artistica a 360 gradi.

I prezzi riservati ai soci possessori della Tessera Ouroboros sono, per le tre discipline artistiche, di 25,00€ per ciascuna

Inoltre, l’iscrizione al laboratorio garantisce uno sconto del 20% su un corso workshop mentre l’iscrizione completa promuove uno sconto del 30%.

Per i non associati il prezzo è per ciascuna disciplina di 30,00€ più il pagamento della tessera di socio.

Anche in questo caso si hanno diritto a riduzioni sul costo complessivo.

“Non lasciare che le emozioni siano raccontate, vivile” è lo slogan della compagnia per tuffarsi in nuove esperienze.

Per l’iscrizione si può inviare un’email specificando nome, cognome, data di nascita e numero di telefono all’indirizzo: teatro.ouroboros@gmail.com

G.G.