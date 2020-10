Commemorazione dei defunti: accesso libero al cimitero di Tremestieri Etneo

Nonostante il periodo di grandi limitazioni e sacrifici imposti a livello globale, causa Covid 19, il Sindaco di Tremestieri Etneo decide di non privare i suoi concittadini della tradizionale visita ai propri cari in occasione della festività dei morti.

Per tre giorni il cimitero del paese resterà pertanto aperto: sabato e lunedì dalle 8.00 alle 18.00, domenica dalle 18.00 alle 20.00. Confermata anche la tradizionale benedizione delle tombe che, se pure in forma ridotta, si terrà domenica alle ore 16.00.

I Tremestieresi avranno pertanto libero accesso al cimitero. Per evitare assembramenti, sono stati studiati appositi percorsi e delimitate delle aree dedicate all’ ingresso e all’uscita.

«La festività della commemorazione dei defunti è profondamente sentita da noi siciliani – spiega il Sindaco Santi Rando – Il governo regionale ha demandato ai comuni la possibilità di vietare o limitare l’ accesso ai cimiteri in queste particolari giornate, al fine di evitare assembramenti. Noi abbiamo scelto di consentire a tutti l’accesso, rendendolo sicuro grazie a specifici percorsi studiati e realizzati per facilitare il transito dei visitatori. Ringrazio il vice presidente del Consiglio Santo Nicosia per l’impegno profuso nell’organizzazione di queste particolari giornate.

Siamo felici di non aver privato i nostri concittadini di una festa tanto attesa e sentita».

