Comfort zone. Zona confortevole, è il luogo, la “base” comoda nella quale ci rifugiamo e stiamo bene, siamo a nostro agio.

La comfort zone, croce e delizia se da un lato stiamo comodi nel nostro mondo, questa comodità non ci permette di provare nuove esperienza, metterci in gioco. È come se fossimo sempre in pausa dalla vita.

Perché dovremmo metterci in gioco e uscire dalla comfort zone?

Rimane attaccati alla nostra zona sicura, ha l’effetto collaterale di cristallizzarci in una posizione, considerate tutto quello che succede all’esterno di noi come pericoloso.

Questo non ci permette di sperimentarci come persone, fare nuove conoscenze cambiare in meglio la situazione che viviamo. La comfort zone è un luogo dove possiamo allontanarci dalla realtà, un luogo di riposo, ma il troppo storpia sempre, se abusiamo di questo luogo rischia di diventare una prigione.

Ci imprigioniamo da soli. Distaccarsi dalla nostra zona sicura non è facile, implica uno sforzo pazienza e tanta fiducia in sé.

Ci possiamo affidare a noi stessi

Affidarsi agli altri è più semplice, ma la nostra vita non la possono vivere gli altri. Siamo noi i protagonisti della nostra vita, quindi tanto vale giocarsela!!!Abbiamo la possibilità di cambiare in meglio.

Vediamo “la delizia” della comfort zone

La delizia è la soddisfazione di avercela comunque fatta. Quando ci diamo l’occasione di cambiamento, abbiamo l’opportunità di migliorare, fare esperienze diverse e perché no divertirsi. Fare esperienza non significa per forza riuscire, anche il fallimento è compreso, è in ogni caso un cambiamento. Apprendiamo qualcosa di diverso che altrimenti non avremo mai saputo. Una volta rientrati nella nostra “base”, possiamo tornare a rilassarci completamente, ci “impigiamiamo” e tiriamo le somme.

Ci siamo messi in discussione, ne è valsa la pena? cosa abbiamo imparato?Mettersi in gioco non è facile, ma ne varrà la pena!!! Uragani fuori, impigiamati dentro!!