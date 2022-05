Boom di presenze per la 13esima edizione del festival più atteso della Sicilia: il One Day Music ha portato in spiaggia giovani da tutta l’Isola (e non solo) per oltre 12 h di musica.

L’1 maggio ricorda le lotte per i diritti dei lavoratori ( seppur la strada sia ancora lunga n.d.r) ma quest’anno assume un significato in più: seppur con molto prudenza, dopo ben due anni di pandemia si potrà dire addio sia alle mascherine (in tantissimi luoghi pubblici) che al Green Pass. Sancita così la strada verso il ritorno alla normalità, il One Day Music sigilla la ripresa degli eventi e di tutta la macchina organizzativa dopo lo stop imposto dalla pandemia.

Neanche il tempo non proprio primaverile è riuscito a frenare l’ondata di giovani armati di braccialetto giallo pronti a cantare a squarciagola con i propri cantanti preferiti: dal pilastro del rap italiano Noyz Narcos, passando per uno dei nomi più popolari della scena degli ultimi anni Massimo Pericolo, fino ai giovanissimi suoni di Paky, Shiva e Rhove. Infine l’orgoglio catanese L’Elfo.

La Sundance Arena, invece, ha accolto le vibranti note dell’enfant prodige della musica elettronica Ilario Alicante, Len Faki, I Hate Models, Phunkadelica e dj Nusha.

Durante il festival non sono mancati però dei momenti di malessere: comportamenti eccessivi infatti al calar della sera hanno obbligato il cantante Noyz Narcos a fermare la musica ed invitare i giovani a non fare uso e abuso di sostanze stupefacenti.