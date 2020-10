Coinvolto nell’operazione “Stella cadente” era di nuovo all’attacco: arrestato pusher

Arrestato il 21enne di Catania, Salvatore Fazio, già conosciuto ai Carabinieri della “Squadra Lupi” in quanto coinvolto nell’operazione “Stella cadente”. È durante uno dei tanti controlli nello storico quartiere di San Cristoforo di Catania che i militari si concentrano sull’attività di “spacciatore a domicilio” portata avanti da Fazio. Il giovane, inoltre, è una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine in quanto coinvolto nell’operazione “Stella cadente” effettuata nel gennaio 2019 che portò alla retata di ben 37 persone facenti capo al gruppo dei Nizza.

L’attento appostamento degli agenti in divisa permette di rintracciare il 21enne di rientro nella propria abitazione, in via Moncada, insieme alla compagna. La perquisizione della casa porta alle ipotesi sostenute: rinvenute 7 buste di polietilene, contenenti circa 150 grammi di marijuana nonché una bilancia di precisione sporca della stessa sostanza. L’arrestato si trova, attualmente, in carcere.

G.G.