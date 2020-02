Personal Trainer: la top ten dei più ricercati

Secondo appuntamento della rubrica fitness da Urlo. Questa settimana vi proponiamo una nuova classifica.

A Catania e provincia chi rientra nella top ten dei più ricercati? Scopriamolo per ciascun settore del fitness.

Le varie Top Ten che pubblichiamo nei prossimi mesi saranno nuovamente aggiornate perchè, come è noto, i trend sono variabili.

La Top Ten dei Personal Trainer

In tema di PT partiamo da Virgin Active Catania che conta 8.000 iscritti e del personal training ha fatto una scienza quasi perfetta. La nostra classifica mira ad individuare quelli che vanno più forti tra i 22 PT che operano nella struttura. In seconda battuta vi proponiamo i nomi dei trainer che stanno circolano maggiormente su Catania e provincia.

Jairo Junior

Laurea in fisioterapia. Citato anche nella scorsa top ten per il funzionale, JJ è sulla cresta dell’onda anche in questo settore. Da creatore dei metodi di allenamento Cross Cardio e Mobility, a Catania è una leggenda del fitness. Ricercatissimo tra i pt, si aggiudica il primo posto.

Davide Tomaselli

Esperienza da Personal Trainer e da preparatore Atletico. Esperto in riabilitazione Posturale e Paramorfismi. Tomaselli va fortissimo e la sua agenda è pienissima. Prenotatevi se – primo o poi – volete allenarvi con lui.

Alessandro Rametta

Laureato in Scienze Motorie esperto di postural training e functional training. Aplomb dallo stile inglese, la tecnica perfetta e i modi gentili lo portano in vetta alla classifica dei più ricercati

Alessandro Parrinello

Personal Trainer FIF, Top Trainer FIF, una carica di energia allenarsi con lui e tante risate

Claudia Gambacurta

Laureata in Scienze Motorie, Personal Trainer FIF, Preparatore Atletico Coni. Il corrispettivo femminile di Alessandro Rametta: accurata, gentile, molto professionale.

Mauro Lugarà

Laureato In Educazione motoria preventiva e adattata, master slimming training, posturologo ed esperto in traumi

Andrea Allegra

la sua specialità è il CALISTHENICS equilibrio e verticalismo, vederlo all’opera lascia a bocca aperta. Laureando in scienze motorie, personal trainer FIF.

Gli altri PT super ricercati

Massimiliano Passini

con lui a Catania ha avuto inizio l’allenamento One to one. Ha elaborato un sistema di allenamento che prevede due sessioni settimanali da 45 minuti ciascuna. Allena ovunque a Catania.

Damiano Foti

Personal Trainer. Tecnico specializzato nella ricomposizione corporea. Esercita al Villaggio Sportivo Altair di Acireale. Giovane, brillante e con una grande esperienza nel settore. Piace tantissimo per il suo carisma.

Enrico Piazza

Personal Trainer e Trainer presso Cus Catania, esperto in Nutrizione e di CrossFit (e a proposito di questo allenamento, entreremo nello specifico prossimamente).

Andrea Pocchi

Ha studiato Scienze e tecniche delle attività motorie e sportive. Dottore in osteopatia, lavora al Cus Catania