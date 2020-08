Avvistato cinghiale che si aggira per via Russo Basile, tra Aci Catena e Aci San Filippo. In particolare, l’animale si trovava allo svincolo tra il centro che porta ad Aci Catena, Aci San Filippo e Acireale. L’animale, quindi, si aggira per la via. Si attendono i soccorsi.

G.G.