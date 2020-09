Cibo per la lotta contro il fumo: quale consumare e altri consigli

È davvero possibile smettere di fumare grazie al cibo? Sebbene sia come sempre cruciale la forza di volontà di chi desidera conseguire questo obiettivo, in effetti ci sono degli alimenti in particolare che possono aiutarci nella missione. Il merito va ad alcuni aspetti come il sapore e la successiva combinazione con il gusto lasciato dalle sigarette, particolarmente sgradevole dopo aver consumato certi alimenti.

Inoltre, ci sono dei cibi che contengono una piccola percentuale di nicotina, e che possono dunque calmare

almeno in parte la voglia e il desiderio di accendersi una sigaretta. Naturalmente la dieta non basta, perché bisogna seguire tante indicazioni diverse per vincere la lotta contro il fumo. Ma intanto…

Quali sono i cibi utili per smettere di fumare?

Si comincia citando alcuni tuberi come le patate e verdure come i pomodori e i peperoni, insieme ad altri alimenti come le melanzane e i peperoncini. Il motivo lo spiega la scienza: questi cibi appartengono alla famiglia delle solanacee

Un altro alimento utile per la causa è la frutta fresca in generale, stavolta per via della presenza di alcune sostanze che favoriscono la disintossicazione del corpo. E che, di conseguenza, possono accelerare quel processo che ci allontana via via dal desiderio delle sigarette.

Si chiude con alimenti alcalinizzanti come le carote e i broccoli, insieme ai cibi ricchi di antiossidanti come il cioccolato.

Altri consigli per chi desidera dire stop alle sigarette