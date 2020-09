Ci lascia l’ex assessore ed avvocato Angela Mazzola

Send an email

Angela Mazzola, ex assessore alle Attività produttive e Centro Storico in Giunta Bianco e avvocato, è scomparsa prematuramente all’età di 57 anni. Un brutto male l’ha portata via all’affetto dei familiari, colleghi e amici.

Ma Angela era forte. Così forte da non permettere che la malattia fermasse la sua voglia di lavorare e mettersi al servizio della comunità come il suo impegno con la Onlus Il Filo della Vita, associazione per la lotta contro il cancro.

Anche l’amministrazione comunale si unisce al dolore della famiglia: «Ci stringiamo sentitamente al cordoglio dei familiari, per la prematura scomparsa dell’ex assessore alle attività produttive avvocato Angela Mazzola. Anche nello svolgimento dell’incarico amministrativo si fece apprezzare dai tanti amici e conoscenti, per l’impegno sociale, il garbo e la competenza professionale».

