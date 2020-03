Ci lascia il simbolo della lotta al racket Gabriella Guerini

Il coronavirus ha vinto su Gabriella Guerini, 74 anni, simbolo della lotta al racket a Catania. La Guerini, presidente storica dell’associazione “Antiracket Antiusura Etnea” di Sant’Agata Li Battiati, combatteva contro il pizzo da una vita.

Il Coordinamento siciliano e il direttivo nazionale di “SOS impresa – Rete per la Legalità” si uniscono al dolore della famiglia Sicuro per la scomparsa della Guerini.

Una perdita che ha colto di sorpresa i dirigenti regionali Pippo Foti e Mauro Magnano come Luigi Cuomo, presidente nazionale di “SOS impresa – Rete per la Legalità”. Lunga, infatti, la loro frequentazione con la Guerini, da anni punto di riferimento per la sua provincia. Solo una settimana fa il vicepresidente nazionale, Pippo Scandurra, l’aveva sentita per sincerarsi delle sue condizioni di salute, che non parevano così preoccupanti.

«Gabriella ha lasciato un enorme vuoto. Sarà veramente difficile pensare al movimento antiracket siciliano e nazionale senza di lei», affermano i dirigenti di Sos Impresa.

E.G.