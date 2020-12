Christmas Special Edition di La Truccheria Cherie: bellezza Made in Sicily dal sapore francese

Mai come quest’anno abbiamo bisogno di bellezza. Scegliere un regalo completamente pensato e realizzato in Sicilia ne raddoppia il valore.

In bilico tra il desiderio di normalità e l’esigenza di sicurezza, non possiamo rinunciare al dono natalizio, un pensiero unico dedicato alle persone che amiamo.

È questo che ha pensato Orazio Tomarchio, mente e cuore di La Truccheria Cherie quando ha realizzato la Christmas Special Edition. Elementi preziosi dal sapore tutto siciliano offrono un valore aggiunto, una coccola speciale per i nostri cari. Sostenere gli imprenditori che investono nel territorio è una scelta quasi doverosa e necessaria per tutti.

Immergersi nel mondo di Truccheria Cherie è prima di tutto un’esperienza sensoriale. Avvolti in un’atmosfera quasi senza tempo, in cui tutti i sensi vengono coinvolti e catturati.

Scegliere vi sarà semplice, una linea di prodotti esclusivi adatti a lei e lui.

LA SAPONETTA ALLE ROSE ( LE SAVON DES ROSES)

ART ET RÊVE – RAISON ET FOLIE

Lasciatevi trasportare dalla fragranza di rose, come appena raccolte nel giardino. La Truccheria Cherie quest’anno ha pensato ad cadeaux unici, che portano sempre la firma di Orazio Tomarchio.

La saponetta biologica, completamente naturale e fatta in Sicilia, con rosa Alba Bulgara, burro di Karitè e olio di cocco. Da massaggiare sulla pelle bagnata fino a formare una profumata e morbida schiuma.

Una scatola così unica, effetto soft touch, morbida al tatto, una finitura in oro a caldo, con due illustrazioni da collezionare. Regalo di Natale. Per lei e per lui.

Componenti Principali

La Rosa: Rinfrescante e armonizzante. Olio di oliva biologico: E’ il simbolo di longevità e bellezza nella cultura mediterranea. Mostra un elevato potere antiossidante e un effetto lenitivo, nutriente ed emolliente. Burro di karitè: dona morbidezza ed elasticità. Olio di Cocco Biologico: Idratante, emolliente e nutriente. Olio di girasole biologico: emolliente, idratante e antiossidante.

OR ROUGE

Già a guardarlo ti ipnotizza. Oro zecchino 24 carati e vinacce di uva siciliana che danzano. Messaggi nascosti all’interno della bottiglia ti trasportano in un mondo fantastico. Un tripudio di luce e di profumo.

Or Rouge è l’olio secco firmato La Truccheria Cherie. Setificante, naturale e made in Sicily. Vaporizzalo su corpo, viso e capelli e lasciati trasportare dalla magia. Una limited edition disponibile in Truccheria.

Componenti Principali

Oro 24 carati: Ingrediente no-age e rivitalizzante. Un antiossidante potentissimo. Vinacce di uva siciliana: Estratto naturale, con proprietà emollienti, calmante, rimpolpante della pelle e dei capelli.