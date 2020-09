Rispetto norme anti Covid19, il Caffè Epoca chiude per 5 giorni

Un punto di ritrovo per i catanesi, adesso terrà la saracinesca chiusa per ben 5 giorni. L’amatissimo Caffè Epoca che si affaccia su Piazza Europa è finito nel mirino dei controlli delle Forze dell’Ordine di Catania nei locali al fine di constatare il rispetto del protocollo anti Covid19.

Lo storico bar, avrebbe dunque violato le prescrizioni ministeriali da quanto si evince da unpubblicato sulla pagina Facebook: « Ci scusiamo con la Clientela per il disagio e per non aver indossato correttamente le mascherine fino al naso come previsto dalle norme vigenti. Caffè Epoca, vi aspettiamo».

Ma il Caffè Epoca non è l’unico a dover spegnere le luci per qualche giorno. Le ispezioni della Polizia di Catania hanno riscontrato come la trattoria “Sabor Latino” non rispettasse né il distanziamento sociale né i dispositivi di sicurezza. Il locale non è nuovo a questo tipo di contestazioni: