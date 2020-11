Chiude il sabato il settore abbigliamento e casalinghi della “Fiera o Luni”, USB: “Non siamo tutti uguali”

La chiusura del settore abbigliamento e casalinghi imposta il sabato dalla Polizia Municipale ha destato non poche polemiche da parte sia degli ambulanti della Fiera o Luni sia dalle associazioni di categoria.

I primi, per√≤, hanno disatteso l’ordinanza e sabato mattina hanno montato le proprie bancarelle.

¬ęL’intervento della polizia municipale -denuncia USB– ha contrastato chi ha osato disattendere una chiusura a dir poco confusionaria. Non sappiamo al momento se sono stati o saranno elevati da parte della PM verbali e multe. Ma di una cosa siamo certi: non siamo tutti sulla stessa barca! Infatti, gli ambulanti “da fera” con posto fisso per questa chiusura coatta, che con la libera interpretazione dell’attuale DPCM interessa tutti i sabati,¬† non riceveranno un solo centesimo di ammortizzatori sociali da parte dello stato! Come Federazione Del Sociale¬† USB Catania¬† sabato¬† abbiamo portato “sul campo” la nostra solidariet√† a questa categoria di lavoratrici e lavoratori con partita IVA. Solidariet√†¬† che abbiamo sostenuto anche con la distribuzione del nostro volantino “Tu ci chiudi, tu ci paghi¬Ľ.

¬ęCome Federazione del sociale USB Catania denunciamo un altro aspetto grave di quello che √®¬† accaduto sabato mattina. L’amministrazione comunale alla Fiera era totalmente assente. Dunque per imporre la chiusura delle bancarelle¬† ha ricorso esclusivamente alle maniere forti, mani militari appunto¬Ľ.

E.G.