Chirurgia robotica mininvasiva per i tumori del colon-retto al Policlinico di Catania

L’equipe della Clinica Chirurgica I diretta dal Prof. Francesco Basile composta dal Dott. Riccardo Morici e dal Prof. Antonio Biondi, ha utilizzato il Robot DaVinci Xi sfruttando le prerogative che consentono una visione 3D ad alta definizione magnificata fino a 10 volte rispetto alla normale visione del nostro occhio, insieme alla strumentazione Endowrist che permette una rotazione con una ampiezza maggiore rispetto a quella del polso umano. Il chirurgo si trova così immerso nel campo operatorio con una visione, precisione e controllo potenziati.

Nel corso dell’ultimo anno, nonostante l’insorgenza della pandemia ed il periodo di lockdown, presso la Clinica Chirurgica I eseguiti 90 interventi per patologia colo-rettale. Tutti utilizzando metodiche all’avanguardia e garantendo la massima sicurezza e protezione dei pazienti in tutto l’iter terapeutico. Circa l’80% dei pazienti operati dall’equipe del prof. Basile era affetto da patologia oncologica, 51 tumori del colon (70%), 21 tumori del retto (30%).La percentuale degli interventi eseguiti con tecnica laparoscopica è stata del 75%.Un risultato importante per il Prof. Basile ed il suo staff. In Italia infatti la media nazionale secondo i dati Agenas, per gli interventi per patologia colo-rettale eseguiti con tecnica mininvasiva si aggira intorno al 60%.

Collocando pertanto la Clinica Chirurgica I tra i centri ad alto volume di chirurgia laparoscopica in Italia.

Da Ottobre 2020 è iniziata l’attività di Chirurgia Robotica nel campo della chirurgia oncologica colo-rettale. Eseguite già 12 procedure complesse, tra le quali 7 resezioni del colon-retto per patologia oncologica con risultati ottimali e pieno soddisfacimento dei pazienti.

La prima azienda pubblica ad usufruire di robotica di ultima generazione

Il Policlinico Universitario di Catania è la prima Azienda pubblica a Catania e provincia ad avere a disposizione un sistema di chirurgia robotica di ultima generazione. L’alta tecnologia eviterà a tanti siciliani di rivolgersi a centri fuori regione per essere sottoposti ad interventi che sono ormai considerati il trattamento di scelta per le neoplasie del colon.

Pieno apprezzamento per l’attività robotica viene dal Direttore Generale Dott. Gaetano Sirna che dichiara: «Sono orgoglioso che presso il Policlinico di Catania grazie, alla Clinica Chirurgica I diretta dal Prof. Francesco Basile, si effettuino ad ottimi livelli anche interventi complessi di chirurgia oncologica robotica».

E.G.