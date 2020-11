Chiede aiuto per difendersi dal compagno violento: arrestato 42enne di Acireale

I Carabinieri della Stazione di Aci Sant’Antonio hanno arrestato nella flagranza un 42enne di Acireale, poiché ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia.

Sul 112 NUE era giunta la telefonata di una signora terrorizzata che chiedeva aiuto all’operatore perché il proprio convivente, ancora una volta, era andato in escandescenze. L’uomo voleva picchiarla al culmine di una discussione per futili motivi. La centrale in men che non si dica ha allertato una pattuglia che è riuscita a giungere presso l’abitazione della donna. Qui, effettivamente, ha trovato la poveretta in evidente stato d’agitazione e l’uomo che stava ancora inveendo nei suoi confronti.

All’interno dell’appartamento, a testimonianza della violenta lite appena avvenuta, i militari hanno constatato la rottura delle suppellettili e di varie parti del mobilio. Pertanto la donna si è mostrata sicura di voler procedere con una querela nei confronti del compagno. Quest’ultimo si trova attualmente rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza.

