Oggi un annuncio tanto atteso della più nota influencer, la bella bionda Chiara Ferragni.

C’è chi parlava già di una terza gravidanza in arrivo. E invece la bionda milanese di origini siciliane aveva ben altro da annunciare. Lei che più del Re Mida trasforma tutto ciò che tocca in oro, ha deciso di devolvere il suo compenso di Sanremo in beneficienza.

Chiara Ferragni sarà la co-conduttrice della serata inaugurale e finale del Festival di Sanremo insieme ad Amadeus. Oggi l’annuncio durante una conferenza stampa a Palazzo Parigi a Milano. Per l’occasione Chiara ha indossato una maglia con la scritta Grils supporting Girls. La Ferragni ha comunicato di aver deciso di devolvere il suo compenso al DI.RE.Lo, rete nazionale antiviolenza. Dopo la conferenza stampa, l’influencer ha raccontato la sua scelta attraverso i canali social:

“Sono molto felice di poter annunciare che ho devoluto l’intero compenso della mia partecipazione a Sanremo all’associazione DI.RE.Lo, donne in rete contro la violenza che è presente su tutto il territorio italiano e si occupa di aiutare donne vittime di violenza da parte degli uomini. In questo momento più che mai penso sia importante parlare della violenza di cui le donne sono vittime, di tutti i tipi di violenza. Quindi non soltanto quella fisica, ma anche quella psicologica ed economica. L’associazione DI.RE.Lo con più di 100 centri anti violenza e più di 60 case rifugio su tutto il territorio riesce ad aiutare circa 20 mila donne ogni anno. Per me era molto importante. Ho avuto modo di conoscere la Presidente dell’associazione e alcune delle operatrici che lavorano in questi mesi passati. Loro sono le vere eroine di tutto questo. Loro sono le persone che si occupano concretamente di aiutare queste donne e sono convinta che questo sia solo l’inizio di un bellissimo percorso insieme. Volevo ringraziare anche la RAI e Amadeus senza i quali questa iniziativa non sarebbe stata possibile. Grazie mille a tutti”.