Chi è il candidato di San Giovanni La Punta positivo al Covid?

Un candidato al consiglio comunale di San Giovanni La Punta positivo al Covid19.

È la notizia che emerge da una recente nota stampa diramata dal candidato sindaco di Tremestieri Etneo Santo Nicosia. Quest’ultimo la settimana scorsa ha annunciato di essere risultato positivo al Coronavirus. Prontamente l’attuale amministrazione comunale retta da Santi Rando, di concerto con l’Asp, si è attivata. È stata realizzata una postazione dedicata utile per effettuare tamponi a tutti coloro che fossero entrati in contatto con Nicosia, nel dubbio, di aver contratto il virus. Tamponi celeri per dare subito una risposta. Dai dati diffusi dal Comune a ieri, su circa 50 analisi effettuate, nessuno è risultato positivo. Il Comune di Tremestieri si è subito attivato dunque per far fronte ad un’eventuale emergenza.

Il candidato sindaco Nicosia in una nota stampa afferma “Ho anche ricostruito il momento del mio contagio, avvenuto a fine agosto dopo un incontro con un candidato al consiglio comunale di San Giovanni la Punta. Quest’ultimo, contrariamente a quello che ho fatto io, non ha ritenuto necessario rendere pubblico il suo contagio. Ad oggi risulta ancora positivo, dopo un periodo trascorso in ospedale”. Quanto sostiene Nicosia desta preoccupazione perchè se a Tremestieri Etneo si stanno effettuando tamponi per mettere in sicurezza la cittadinanza, lo stesso non si sta facendo per San Giovanni La Punta dove, da quanto si apprende, ci sarebbe un candidato al Consiglio che da fine agosto circola indisturbato, affetto da Coronavirus, per farsi campagna elettorale. La persona in questione sarebbe addirittura responsabile del contagio del candidato sindaco di Tremestieri. Già ospedalizzato, lo si può definire una vera e proprioa “mina vagante”. Ma chi è? Possibile che una persona affetta da Covid-19 che è stata curata anche in ospedale non salti all’occhio? A quale coalizione appartiene? In quale lista è inserito il candidato? Che lavoro svolge nella vita? Con chi ha contatti normalmente?

Perchè nessuno dice niente a San Giovanni La Punta?