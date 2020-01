Cessione Calcio Catania, la prima proposta d’interesse

Arriva la prima proposta ufficiale al Calcio Catania per la cessione della società. A seguito della smentita dei primi nomi indicati come probabili acquirenti, arriva una nota ufficiale.

La cordata di imprenditori, infatti, ha inviato un comunicato in cui ufficializza l’interesse nei confronti dell’acquisizione della squadra.

«Lo studio legale Castelli e lo studio Paladino, su incarico del Comitato Promotore per l’acquisizione del Catania Calcio, in sinergia con gli imprenditori che vogliono investire nell’acquisto della squadra, rendono noto di aver inviato alle 19.50 del 7 gennaio 2020, al Calcio Catania Spa e per conoscenza a Finaria e Meridi, la Pec con la manifestazione di interesse».

E.G.