Cercano di prendere in giro la Polizia: denunciati due “furbetti” degli estintori

Denunciati due tecnici “furbetti” degli estintori, a Catania. I due uomini, impegnati in un controllo di manutenzione ai dispositivi antincendio del Commissariato San Cristoforo, sotto lo sguardo dell’ispettore della Polizia, si limitano soltanto a sostituire le etichette. Non effettuando, quindi, i controlli necessari. Il gesto, però, non passa inosservato, alle forze dell’ordine.

I capi di accusa sui due tecnici sono notevoli, si tratta di: truffa ai danni dello Stato al falso ideologico ma anche violazioni alla normativa della sicurezza sul posto di lavoro. Il titolare della ditta si dissocia dall’operato dei due, che non hanno seguito la check-list fornita.

G.G.