Cerca di sfuggire ad un controllo investendo un carabiniere: arrestato

Ha provocato un incidente per sfuggire ad un posto di controllo: con l’accusa di esistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate è finito in manette Giuseppe Barbagallo di 34 anni.

Impegnati in Piazza Palestro in un posto di controllo per la prevenzione dei reati in genere, i militari hanno imposto l’alt al guidatore di uno scooter Piaggio Skipper. Barbagallo, appunto, si trovava a bordo con la sua convivente.

L’uomo però, al fine di evitare il controllo, ha investito uno dei militari provocandogli lievi ferite. L’urto, però, ha provocato anche la caduta del 34enne stesso. I medici del pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi centro gli hanno infatti diagnosticato contusioni ed escoriazioni.

Barbagallo si trovava alla guida del veicolo nonostante la patente gli fosse stata ritirata e sprovvisto di copertura assicurativa.

