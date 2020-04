Il centro oncologico Humanitas a Misterbianco

Il centro catanese di oncologia Humanitas attiverà dal 6 aprile il servizio di Radioterapia nel polo sanitario di Contrada Cubba, Misterbianco.

Infatti, il centro oncologico Humanitas trova alloggio nel nuovo ospedale.

Si tratta di un trasferimento per gradi al fine di assicurare cure continue ai pazienti del centro e allo stesso tempo liberare i locali in precedenza occupati in questo grave momento di crisi sanitaria.

Pertanto, le operazioni di trasloco si sono accelerate, nelle ultime settimane, a causa dell’emergenza epidemiologica

In particolare, per garantire disponibili gli spazi della struttura ospedaliera di Via Vittorio Emanuele da Bormida di Catania, qualora risultasse necessario per ricovero e assistenza dei malati Covid.

Dunque, da lunedì 6 aprile i soli pazienti del servizio di Radioterapia dovranno recarsi presso la struttura di Contrada Cubba, Misterbianco (Tangenziale di Catania, uscita San Giorgio a pochi metri dall’ingresso dell’area commerciale Centro Sicilia).

Tutto il trasferimento è documentato nel sito: www.humanitascatania.it.

Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi al numero:0957339000

G.G.