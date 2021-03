Centro direzionale regionale, Musumeci: “Grande opera pubblica mai varata in Italia”

Il Centro direzionale voluto dal governo Musumeci verso la realizzazione.

Il Presidente,Il complesso, ultra moderno, sorgerà in via Ugo La Malfa, a Palermo, e ospiterà gli uffici degli assessorati regionali. Un importo di spesa pari a 425 milioni di euro assegnati alla ditta, mandataria del progetto, Teknè S.P.A. di Milano, società indipendente di ingegneria e consulenza, che opera sia nel settore pubblico che in quello privato, a livello nazionale e internazionale.