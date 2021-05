Centro Buddhista Muni Gyana, l’open day

Una filosofia di vita, una religione, una pratica per la cura del corpo e soprattutto della mente attraverso la meditazione. Ma cosa è realmente il buddhismo e dove è possibile davvero ricevere le corrette spiegazioni introduttive? Dove è possibile partecipare a sessioni di meditazione?

La risposta è nell’Open Day di sabato 15 maggio al Centro buddhista Muni Gyana a Palermo fondato nel 1990 da Lama Thubten Zopa Rinpoce.

Dalle 10.00 alle 19.00 il Centro aprirà le porte al pubblico che potrà visitare il centro, partecipare a sessioni di meditazione guidate, praticare yoga, visionare filmati tematici, ricevere spiegazioni introduttive sul buddhismo.

Secondo la vigente normativa anti-Covid sarà possibile su prenotazione (massimo 15 partecipanti) seguire l’insegnamento di Geshe Kyab su Samsara e Nirvana nel Gompa.

Tante anche le iniziative a carattere sociale organizzate come ad esempio il progetto Green Future o la sistemazione del giardino del centro palermitano, ospitato in una villa confiscata alla mafia. Chi fosse interessato potrà impegnarsi in uno di questi progetti.