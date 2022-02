Centrale Mediterranea per le grandi coperture con teli artistici o pubblicitari

I ponteggi delle facciate sono destinati a scomparire del tutto nascosti dietro grandi teloni artistici o pubblicitari.

La tecnica dei building wraps ha numerose utilità e finalità. Spesso sono le città a prevedere nel proprio regolamento edilizio l’obbligo di copertura in caso di restauro, altre volte sono i privati che decidono di adottare questa tecnica.

Certo è che i grandi teli a copertura dei ponteggi garantiscono maggiore sicurezza nei cantieri per operai e cittadini. Queste strutture diminuiscono notevolmente il rischio di cadute ed evitano la diffusione delle polveri oltre l’area del cantiere. Oggi però rappresentano una straordinaria occasione di comunicazione. I teli possono essere utilizzati per riprodurre le facciate o per dare un idea di quello che sarà il progetto realizzato. Per lo più svolgono funzioni pubblicitarie e quanto più sono enormi, più risultano d’impatto. Certamente non passano inosservate. E se si tratta di cantieri nel pieno centro storico la campagne pubblicitarie riescono a diventare veri e propri punti di riferimento della città. Anche per questa ragione si fa spesso ricorso ai grandi teli per campagne istituzionali che hanno l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico che le osserva.

Nessun limite all’immaginazione

Per realizzare i teloni a copertura di cantieri e ponteggi possono essere utilizzate le tecniche più varie. Non c’è limite all’immaginazione e al ruolo funzionale ed estetico che possono assumete i teli. In Sicilia leader nella realizzazione è Centrale Mediterranea. Che dal 2000 è un’azienda di comunicazione visiva specializzata nella riproduzione di immagini e stampa su grandi formati. Un print service che ha combinato un’intrinseca propensione alla sperimentazione a uno spiccato spirito pionieristico nell’espandere aree operative e portafoglio prodotti.

La stampa digitale è una tecnica flessibile, che permette di stampare su moltissimi materiali diversi e ad oggi è in continua evoluzione. Centrale Mediterranea è riuscita a trovare soluzioni per ogni richiesta anche grazie ad una spiccata creatività e all’individuazione dei partner giusti ed affidabili. Disporre di tecnologie differenti ha consentito a questa azienda siciliana di affrontare i cambiamenti del mercato

degli ultimi anni: contrazione dei volumi e frazionamento delle commesse su prodotti totalmente diversi tra loro.

Nel caso dei grandi teli, quali sono i materiali di fabbricazione su cui viene applicata la stampa? A questa domanda risponde Angelo Paternò, CEO di Centrale Mediterranea «Che si tratti di striscioni in pvc, tessuto non tessuto TNT, striscione microforato, tessuti sintetici, tappeto vinilico o pelle sintetica, la qualità è sempre al top. Il prodotto è utilizzabile sia in interni che in esterni, questo grazie alla sua ottima resistenza alle intemperie e ai raggi UV. Poi il fattore versatilità. Gli striscioni pubblicitari sono perfetti nell’edilizia, copertura di ponteggi (striscione microforato mesh) o cartelli cantiere, ma anche nel mondo della comunicazione/marketing, nel commercio o come insegne d’esercizio».