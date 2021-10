Centenario Martoglio, al GAM la mostra

Centenario Martoglio: alla GAM di Catania una mostra bibliografica e documentaria in ricordo del commediografo.

Fino al 13 novembre, una selezione di documenti editi e inediti sarà esposta all’interno della Galleria d’Arte Moderna di Catania.

Grande successo per l’inaugurazione della mostra bibliografica e documentaria allestita dal Comitato Nazionale Martoglio, in occasione del centenario dalla morte dell’artista (1921 – 2021), presso la Galleria d’Arte Moderna di Catania (Via Castello Ursino, 26).

A presiedere al taglio del nastro il sindaco di Catania Salvo Pogliese, il presidente della commissione consiliare permanente alla cultura del Comune di Catania Giovanni Grasso – delegato dal Conservatorio Vincenzo Bellini e pronipote del famoso attore Giovanni Grasso scoperto e valorizzato proprio da Nino Martoglio -, il presidente del Comitato Nazionale Martoglio Elio Gimbo ed il segretario Gaetano Strano, il presidente della Pro Loco di Belpasso Tony Carciotto, Maria Nunzia Villarosa – direttrice dell’Archivio di Stato -, Sarah Zappulla Muscarà ed Enzo Zappulla dell’Istituto di Storia dello Spettacolo Siciliano e Franco La Magna curatore della sezione cinematografica.

Intervenuti anche gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Catania e Francesca Privitera. L’attrice ha donato alla mostra un quadro ritraente Nino Martoglio che prontamente aggiunto al materiale esposto.

Al termine dell’inaugurazione si è tenuto uno speciale momento artistico – musicale: Gianni Sineri ha interpretato la poesia “In morte di Nino Martoglio” di Francesco Foti, Melina Pappalardo e Francesca Privitera hanno letto alcune poesie dalla “Centona”, l’autore e regista Turi Giordano ha interpretato “Omaggio a Bellini”. Quest’ultima poesia di Martoglio è stata musicata dal compositore Andrea Amici accompagnato, alla chitarra, da Davide Sciacca. A completare l’esposizione della mostra l’allestimento scenografico di una commedia martogliana dal titolo “Lu cori non ‘nvecchia” curato dal Teatro Stabile di Catania.

La programmazione degli eventi inseriti all’interno della mostra prevede, nei week end, matinée teatrali, letture di poesie, momenti musicali e recital.