Cenerentola Da Salini: il format catanese per principesse moderne

Oggi le mode passano attraverso il web, e accade spesso che un Format diventi virale.

È questo quanto accaduto nel caso della Gioielleria Salini Salvatore di Catania con l’invenzione della challenge #cenerentoladaSalini”: giovani bellezze della porta accanto, vestono il ruolo di moderne principesse, tutte trucco, pose e luccichii.

«Alzi la mano chi non ha mai desiderato sentirsi una principessa- racconta Marco Pedalino, giovane direttore creativo della gioielleria Salini Salvatore – anche se non ci aspettavamo un riscontro così importante. Ragazze comuni in mezzo ad una cascata di gioielli che si sfidano a suon di selfie».

Parte da qui l’idea tutta catanese che sta spopolando su Instagram.

«Siamo molto felici di vedere tanta partecipazione – racconta Marco- un’idea nata per caso, quasi per gioco, durante la pandemia».

La challenge ha riscosso un successo strepitoso, tanto amata quanto imitata. Con il supporto della social media manager Giada Pappalardo l’idea ha preso vita: «Voleva essere solo un momento di relax, uno di quei momenti che vedi nelle commedie romantiche – commenta Giada- Il riferimento ad Audrey Hepburn è evidente, sebbene il film appartenga ad un’altra epoca, volevamo offrire quella giusta dose di romanticismo interpretata in chiave moderna. Sognare ad occhi aperti: provare gioielli, indossarli ed ovviamente immortalarsi nell’immancabile selfie».

Quali sono i gioielli più scelti e desiderati?

«La scelta dei gioielli è una delle cose che più ci ha colpito. “Come tu mi vuoi” verette a giro di diamanti realizzare in tutti i colori, ma anche Apatite e Morganite i gioielli più fotografati in assoluto. Le ragazze oggi scelgono gioielli dal gusto classico e di indiscussa eleganza. Moderne principesse, con un gusto eccellente “ -sottolinea Marco.

Rispetto all’idea di partenza, la challenge ha subito delle modifiche?

«L’idea iniziale è partita in collaborazione con Orazio Tomarchio, che con entusiasmo ha apprezzato e accolto immediatamente l’idea. Oggi possiamo annunciare una new entry prestigiosa: Toni Pellegrino».

«Anche lui ed il suo staff si sono messi in gioco, chiudendo il cerchio della bellezza- continua Marco – Orazio e Toni sono amici e professionisti che stimo moltissimo, con cui ho sempre instaurato delle ottime collaborazioni, a dimostrazione che il network è sempre un’idea vincente. La challenge si è tramutata in un Format, in costante aggiornamento.”

Un pomeriggio ricco di bellezza, di occhi che luccicano, sorrisi e pose da modella. Ogni aspirante Cenerentola avrà il proprio spazio e la privacy di scegliere lo scatto migliore da condividere e postare, rigorosamente sui social.

E grazie ad Instagram ed alle sue stories il format si è arricchito di una Special Edition, con la partecipazione straordinaria di Giuliana Bonomo, womanbarber e personaggio pubblico.

Il web unisce, crea opportunità e notorietà, è proprio il caso di dirlo.

Attendiamo di vedere moltissime altre #cenerentoladasalini, e chissà che il format non ci stupisca con nuove sorprese.