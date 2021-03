C’è l’ok della Commissione Europea: il Pistacchio di Raffadali è DOP

La Commissione Europea ha approvato la domanda di iscrizione del “Pistacchio di Raffadali” nel registro delle denominazioni di origine protette (Dop).

Il “Pistacchio di Raffadali” viene prodotto in provincia di Agrigento: il nome è legato al comune di Raffadali, poiché, ha avuto storicamente il proprio centro in questa piazza per via della presenza di numerosi commercianti.

«Le condizioni molto aride della regione e l’esposizione delle piantagioni a sud e al sole permettono di ottenere un frutto con particolari caratteristiche qualitative, un sapore dolce, gradevole e pronunciato e un’elevata resa in olio», si legge in una nota della Commissione europea.

La coltivazione del pistacchio nell’area è iniziata a partire dalla seconda metà dell’Ottocento.