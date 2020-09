Piante di marijuana, cocaina e un cavallo. Blitz in via Capo Passero

Blitz in una delle più fiorenti piazze di spaccio di Catania, via Capo Passero nel quartiere di San Giovanni Galermo.

Personale delle volanti, della squadra Cinofili antidroga e della Squadra a Cavallo hanno collaborato nell’operazione controllando un edificio abusivo. All’interno del manufatto, il cui proprietario appare sconosciuto, gli agenti hanno rinvenuto una pianta di marijuana alta circa 2 metri e un cavallo privo di microchip. Sequestrati sia la sostanza stupefacente che l’animale, quest’ultimo affidato poi in custodia.

Bicicletta con sorpresa

I controlli proseguivano tra le strade del quartiere, dove il cane poliziotto Maui ha fiutato tracce di droga provenienti dal bauletto di una bicicletta ferma in strada. Sospetto confermato: all’interno vi erano in effetti 51 dosi di cocaina, una pietra della stessa sostanza del peso di 11,50 grammi, 145 grammi di marijuana in parte già suddivisa in dosi. Stesso sequestro in un’auto parcheggiata lì vicino, dove i militari hanno rinvenuto 78 dosi di marijuana e 75 dosi di cocaina. Il mezzo, di proprietà di una società di noleggio, era stato adoperato da una donna residente in quella zona e già pregiudicata. Ma, nel tentativo di rintracciarla, la donna non era in casa.

E.G.