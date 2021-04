Catania-Viterbese: 1-0. Le foto 📸

Terza vittoria consecutiva per i rossazzurri contro la Viterbese in una giornata che, certamente, si carica di emozioni. Proprio oggi, infatti, è stato appeso lo striscione con omaggio floreale in ricordo di Stefania Sberna, mitica speaker dello stadio Angelo Massimino, scomparsa lo scorso 23 marzo.Â

A tenere vivo il ricordo della mamma, saranno Giulia e Federica: adesso toccherà a loro annunciare i goal del Calcio Catania.

Il centrocampista Jacopo Dall’Oglio decide la partita con un goal da calcio piazzato al 62′.

CATANIA (4-3-2-1): Martinez, Calapai, Claiton, Giosa (Tonucci 76′) , Pinto, Dall’Oglio (Rosaia 72′), Maldonado, Izco (Welbeck 54′), Reginaldo (Russotto 72′), Sarao, Piccolo (Golfo 76′)

A disposizione di Mr. Baldini: Santurro, Sales, Albertini, Zanchi, Manneh, Di Piazza, Vrikkis.

VITERBESE (4-3-2-1): Daga, Baschirotto, Mbende, Bianchi (De Santis 64′), Urso, Palermo (Ammari 90′), Salandria (Rossi 82′), Adopo (Sibilia 64′), Murilo, Tounkara, Simonelli (Bezziccheri 64′)

A disposizione di Mr. Taurino: Bisogno, Falbo, Ricci, Porru.

